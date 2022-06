Connectem amb Marta Bernadet, estudiant de Sant Vicenç dels Horts que ha tret un 10 a la selectivitat, una nota límit a la qual no s'arribava des de feia 8 anys. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens explica que ha decidit estudiar medicina: "Sempre m'ha agradat, però aquest any ho he decidit", ha reconegut. La jove confirma que, per a treure un 10 a les proves, cal estudiar!