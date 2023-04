Màrius Carol: "Ningú ha pensat que fer amb Joan Carles quan mori"

Màrius Carol posa sobre la taula com es tractarà la mort del rei emèrit Joan Carles I vivint fora d'Espanya i en quin lloc es decidirà enterrar-lo. "Ningú ha pensat que fer quan mori", ha dit l'escriptor i periodista, assenyalant les dificultats que pot comportar. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que el rei Felip VI parla "poquíssim" amb el seu pare: "I ja no et dic les seves filles. Fins aquí puc parlar". Ens apunta el possible "intercanvi" entre el rei emèrit Joan Carles I i el rei Carles III d'Anglaterra: "Veurem si acabarà anant a l'acte de coronació". I creu que enviar Joan Carles "al golf Pèrsic" demostra "debilitat" i que la monarquia "és molt fràgil": "Està com desterrat. El seu fill li diu que se'n vagi tan lluny com pugui".