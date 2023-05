Marina Subirats: "Amb 6 hores es pot tenir més productivitat"

La sociòloga Marina Subirats reivindica els beneficis de la reducció de la jornada, que pot ser escurçant els dies de treball, o també retallant les hores diàries: "Possiblement, amb 6 hores es pot tenir una productivitat més elevada que amb 8". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que reduir les hores diàries a sis "permet tenir en compte la feina familiar, que sobretot encara fan les dones". "La doble jornada és molt feixuga per les dones", insisteix, destacant la importància de pensar en la societat actual en el debat sobre la reorganització del temps de treball. I defensa la reducció de jornada per a tothom, no només per sectors o sexe: "No reduir només els horaris nosaltres. Vol dir menys salari i menys carrera professional".