Germina demana recursos per prevenir l'absentisme a Badalona

Marina Peyrí, directora Fundació Germina a Badalona, demana un "abordatge des de diferents mirades" de l'absentisme en determinats punts de la ciutat: proposa més recursos en la prevenció. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que alguns barris requereixen una mirada més profunda de la seva estructuració i un abordatge més estructural. Assegura que els barris on treballen l'absentisme "no és tan alt" com a Sant Roc: "Hi ha un grau d'absentisme, però potser no és tan elevat". I defensa un servei d'acompanyament per a joves: "Si no acompanyem en el modelatge de la masculinitat, les conductes van a més", ha remarcat.