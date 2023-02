Varela: "Seria difícil entendre que l'avortament no és constitucional"

El Tribunal Constitucional comença a deliberar sobre el recurs del PP a la llei de l'avortament de l'any 2010. María José Varela, advocada especialitzada en víctimes de violència masclista, considera que entendre que no és constitucional avui dia "seria difícil". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana que el debat sobre la llei de l'avortament giri més sobre si es violenta o no algun principi constitucional. Assenyala la "mania del legislador" de donar temps per pensar sobre temes com la decisió de l'avortament: "Les dones que decideixen avortar ho tenen molt pensat". I defensa que les dones no haurien de passar per coses com veure la imatge del fetus abans d'avortar: "Que ho entenguin totes les forces polítiques, a excepció d'algunes, és un avenç", ha celebrat.