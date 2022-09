Marc Prohom: "Estius com aquest seran més freqüents"

Mábel Galaz, autora del llibre Letizia real, ens parla dels detalls de la figura de la reina espanyola, coincidint amb el seu cinquantè aniversari. En una entrevista al Cafè d'idees amb Lorena Amo, considera que "està sabent tenir les sensibilitats necessàries per adequar la seva feina a una representant moderna". Assegura que no permeten a la reina mostrar-se com és en els actes públics, i que és un "actiu per a la monarquia". Insisteix que la reina és feminista, i que està "intentant dissenyar un guió per treballar, amb actes on pugui traslladar el seu pensament".