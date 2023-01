Manuel Morato: "Enviar Leopard acosta a una guerra mundial"

Manuel Morato, president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat, veu l'enviament de tancs Leopard 2 a Ucraïna com "una escalada": "Ens acosta a la utilització d'armes de destrucció massiva i a una tercera guerra mundial". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ho veu com "un gran pas endavant" per part d'Alemanya que "ens implicarà més en la guerra". El coronel retirat de l'exèrcit de terra espanyol alerta sobre el "risc major" de la decisió: "Veurem si és la decisió correcta. No està gens clar que sigui positiu". Creu que no s'estan realitzant suficients accions per aconseguir la pau a Ucraïna i assenyala que "alguns han pensat que podem acabar amb Rússia". I creu que Ucraïna no es pot considerar un país democràtic, com els que l'estan ajudant: "És un país molt corrupte".