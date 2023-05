Manel Sanromà: "Si anem tard, la IA és la fi de l'espècie"

"Si anem tan tard amb la IA com amb el canvi climàtic, és la fi de la nostra espècie". Així de clar i contundent és Manel Sanromà, professor de la URV expert en intel·ligència artificial, alertant sobre els riscos de la velocitat amb la qual està avançant la tecnologia. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que la indústria també està molt preocupada amb "la tecnologia més radical que la humanitat ha creat mai": "Estem davant d'una cosa molt més poderosa que l'energia nuclear", assegura. Sanromà insisteix que les institucions i la població no estan preparats per l'avenç d'aquesta tecnologia: "Tinc vertigen davant la rapidesa de la intel·ligència artificial", reconeix.