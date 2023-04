Manel Sanromà: "Amb la IA ens juguem molt més que amb el canvi climàtic"

Manel Sanromà, professor de la URV expert en IA, diu que els drets bàsics i la democràcia estan en qüestió en el debat sobre la intel·ligència artificial, i demana a la ciutadania que "prengui consciència" sobre què suposa: "Ens hi juguem molt més que amb el canvi climàtic", ha dit, en referència al fet que la ciutadania ha impulsat als governs a prendre mesures. El signant del manifest per la moratòria del ChatGPT, celebra que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades investigui aquest programari, però assenyala que arriba tard i "no fan gaire cosa". "Estem creant una eina meravellosa, però també molt perillosa", defensa en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyalant també que els estats no fan la seva feina regulant projectes com el ChatGPT. I creu que la UE hauria de crear una agència reguladora: "Les coses en aquesta revolució passen en qüestió de setmanes, no de mesos".