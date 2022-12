Irídia: "La violència a fronteres la provoquen els estats"

La coordinadora de polítiques migratòries d'Irídia – Centre per la defensa dels drets humans demana canviar la política migratòria europea per evitar casos com Melilla. "La violència a les fronteres la provoquen els estats. Quan un bloqueja les mobilitats, genera violència", defensa Maite Daniela Lo Coco. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que el ministre Marlaska no diu la veritat sobre la tragèdia de Melilla: "És especialment greu que no s'hagi pres cap mesura". I detalla que estan esperant les mesures de la Fiscalia: "Estem monitorant la situació de drets humans a la frontera".