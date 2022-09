Lola García ens presenta El muro. El poder del Estado ante la crisis independentista, un llibre sobre el cas català i el procés independentista des del punt de vista de la capital espanyola. "Des de Madrid va interessar un any, o menys", sosté la directora adjunta de La Vanguardia. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que "el procés cansa i la gent desconnecta", especialment a Madrid: "És part de la causa de molts problemes", diu. La periodista també valora l'actualitat: creu que la "lògica" indica que Junts per Catalunya hauria de sortir avui del Govern, però és "possible" que no ho facin. "Aquest Govern està liquidat", ha considerat. I assenyala la indefinició de Junts sobre els passos a seguir, a causa de la falta d'un lideratge fort.