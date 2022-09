Les imatges del dol per la mort d'Isabel II

Lluís Pastor, professor de comunicació de la UOC, ens desgrana les imatges més interessants que ens ha deixat la mort i el dol per la monarca britànica Isabel II. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla la comunicació visual que ens ha deixat, així com la imatge que s'està construint el rei Carles III. I Anna Bosch ens explica com estan vivint els britànics la mort de la monarca.