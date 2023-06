Lluís Orriols: "És plausible que Vox pugui mobilitzar l'esquerra"

El politòleg Lluís Orriols veu "plausible" Vox pugui mobilitzar l'esquerra a les eleccions generals del 23J: "El vot en termes negatius ha estat un factor mobilitzador de l'esquerra molt important", ha dit. Tot i això, veu "molt probable" que s'acabi formant un govern PP-Vox a Espanya perquè seria el pacte "més estable". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera difícil que el bloc de l'esquerra pugui guanyar en aquestes eleccions generals enmig de l'estiu: "Com pots fer una campanya mobilitzadora en un moment que la gent té el cartell de 'Tancat per vacances'?". El professor de la Universidad Carlos III descarta "la ruta del cordó sanitari" a Vox per formar govern, creu que el pacte de populars i extrema dreta a la Comunitat Valenciana no penalitzarà Feijóo i no veu sorprenent la celeritat de l'acord perquè tenim "una Espanya de blocs".