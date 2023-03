Lluís Orriols: "Tamames és absolutament irrellevant"

El politòleg Lluís Orriols destaca que l'elecció de Vox per la moció de censura contra Pedro Sánchez no té rellevància des del punt de vista de l'anàlisi política, no té paper en l'equació de la política estatal: "Tamames no té gens d'interès en l'àmbit d'anàlisi política, és absolutament irrellevant". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que Vox ha "externalitzat" la sessió d'investidura de la moció de censura i ha tingut "elements poc ortodoxos". El professor i vicedegà del grau de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid, explica que la coalició de govern ha buscat una foto de bona sintonia per la forta desestructuració a l'esquerra del PSOE: "Sánchez no està fent un acte de generositat". Destaca que el PP hauria pogut tenir un paper més complicat en la moció de censura si hagués estat "millor armada". I subratlla que Vox genera una gran solitud al Congrés: "Si el PP no arriba amb Vox a la majoria absoluta, pot tenir problemes per governar".