Godé: "Hem d'apostar per tecnologies no dependents de si plou"

Lluís Godé, president del Grup de Treball d'Aigües dels Enginyers Industrials de Catalunya, creu que les mesures contra la sequera del Govern van "en la bona línia", però lamenta que no s'acceleressin abans: "Hem d'apostar per tecnologies no dependents de si plou o no". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca la importància de millorar les depuradores: "És encertat millorar les grans depuradores que puguin afectar els grans rius". Posa de relleu la dificultat en la gestió de l'aigua al territori català pel fet que la Conca de l'Ebre no és competència de la Generalitat. I destaca l'efecte del preu de l'electricitat en la gestió de la sequera: "Qualsevol decisió vol dir molts diners".