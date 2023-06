Lamine Sarr critica que Collboni posi el top manta "en primera línia"

Lamine Sarr, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants - Top Manta de Barcelona, veu preocupant que l'alcalde Jaume Collboni posi el tema del top manta "en primera línia", mentre diu que només hi ha 20 manters a la ciutat, cosa que el responsable nega. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, lamenta que el batlle vulgui "ordenar l'espai públic": "Sento vergonya i inquietud", ha dit. Critica les "pràctiques colonials" a través de la "repressió" que reben al seu projecte i reivindica que ells sempre pensen en el projecte social com a ciutadans que són. I critica que els partits d'esquerres estan "enganyant als seus votants" i els demana "valentia" per enfrontar-se directament a Vox.