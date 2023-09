La línia d'atenció de violències masclistes s'apropa a les víctimes

Laia Rosich, directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, explica els canvis que han incorporat al telèfon d'atenció 900 900 120: "La voluntat és apropar-nos el màxim possible" a les víctimes, ha detallat. La màxima responsable de la línia detalla que ara poden donar un assessorament professional més acurat i derivar casos a estaments judicials o policials. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, celebra que ara hi ha més situacions que ara troben "la solidaritat de persones properes".