ICIP: "Els canvis han de ser més estructurals que eliminar Putin"

Kristian Herbolzheimer diu que acabar amb Vladímir Putin no seria la solució al conflicte entre Rússia, Ucraïna i occident. "Els canvis han de ser més estructurals", destaca el director de l'Institut Català Internacional per la Pau. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla dels darrers moviments del mandatari rus. Assenyala la "hipocresia" de Joe Biden amb relació a l'amenaça nuclear. I considera que cal treballar en una relació post-Putin entre Europa i Rússia: "Necessitem anar cap a un món que no pugui haver-hi Putins".