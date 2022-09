Katy Evoghli: "No em ve de nou, però està arribant més enllà d'Iran"

La cantant iraniana Katy Evoghly explica que va abandonar el seu país d'origen, l'Iran, per la manca de llibertats: "No em ve de nou, però ara està arribant molt més enllà de les fronteres de l'Iran", destaca sobre les protestes en aquest país. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que el cas de Masha Amini ha unit al "poble" iranià, més enllà d'ideologies: "És un primer pas. El món ens està escoltant". En aquest sentit, revela que ahir a Barcelona va participar per primera vegada en una manifestació, ja que es tracta d'"un moviment social que està movent molts pensaments i energia positiva". I recorda que les llibertats a l'Iran no només venen acotades pel govern, sinó també per l'entorn en el qual viu.