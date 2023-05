Juan Carlos Unzué ens presenta Unzué. L'últim equip del Juancar, un documental sobre el seu dia a dia durant dos anys i mig, d'ençà que va dir que patia ELA. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que "dona una idea del que és la malaltia en totes les seves fases". L'exporter i exentrenador del Barça no troba explicació al fet que la Llei ELA segueix en un calaix: "Si les nostres reivindicacions no arriben, no tenen perdó". I ens explica que actualment es troba fort mentalment, però físicament l'ELA "no para" i el limita "cada dia més": "Necessito ajuda per fer qualsevol cosa".