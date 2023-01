Josep Vilaplana: "Hem d'estar ben atents a la Xina"

El doctor Josep Vilaplana considera que el que està passant al terreny i el col·lapse del sistema de la Xina amb la Covid-19 és important: "Hem d'estar ben atents a la situació de la Xina". El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) defensa que la ciutadania general es posi les vacunes contra la Covid-19 i la grip. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix un infrafinançament al sistema sanitari, però assenyala que el problema no és només sobre salaris: "Hem de fer canvis importants, disruptius a la primària". El també president del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) insisteix que falten metges: "No els tenim, no hi són".