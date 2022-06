La Reserva Federal dels EUA ha aprovat l'increment gran d'interessos dels del 1994. Josep Soler conta per què un augment dels interessos fa baixar la inflació: "Els tipus d'interès no és altra cosa que el preu dels diners. Al ser més alt, hi haurà menys demanda", diu el director de l'Institut d'Estudis Financers. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla el perill de confiar en excés amb el BCE o la Reserva Federal als EUA: "El que hauria d'estar fent els governs xoca amb preservar interessos electorals".