Ganyet: "Si Zuckerberg decideix ser president, no li cal campanya"

L'enginyer informàtic Josep M. Ganyet adverteix sobre que la tecnologia i els algoritmes de les xarxes estiguin en mans de "molt poca gent": "Si Zuckerberg decideix ser president dels EUA, no li cal fer ni campanya". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, alerta que els patrons dels algoritmes tendeixen a donar dades que polaritzin la gent perquè "És molt fàcil saber on farà clic la persona d'un extrem". Adverteix sobre la utilització de TikTok per part de les institucions. L'autor del llibre La democràcia mor al núvol ens parla de la multa de Meta a Irlanda i tot el que hi ha al seu voltant. I explica que va estar afectat pel sistema Pegasus i el Catalangate: "No sé qui em va intentar espiar. Entenc que serveis secrets espanyols, CNI, Ministeri de Defensa"