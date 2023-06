José Manuel Rua: "Rússia no guanyarà la guerra, però no la podrà perdre"

José Manuel Rua, investigador del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI-UB) sosté que "Rússia no guanyarà" la guerra d'Ucraïna, però "no la podrà perdre", en referència al fet que no renunciarà a coses com Crimea: creu que ara els russos necessiten un "heroi de la retirada". "La idea de Rússia és allargar i fer una guerra de desgast", ha dit sobre en una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, en un moment on la guerra sembla no tenir un final "imminent". Explica que Wagner s'ha convertit en un veritable exèrcit i per què el moviment "potser no és un motí". I remarca que ha quedat desacreditada la imatge de siloviki de Vladímir Putin: "La seva imatge queda molt tocada. Això només pot anunciar més inestabilitat".