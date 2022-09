José Domingo: "És inacceptable que el castellà no sigui vehicular"

Aquest diumenge hi ha convocada una manifestació de la plataforma Escuela de todos per defensar el castellà a les aules. José Domingo ens explica els motius pels quals es concentren: demanar que el castellà sigui llengua vehicular a l'escola catalana. El president de Impulso Ciudadano i vocal assessor legal d'AEB considera "innacceptable" que no ho sigui. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que la realitat sociolingüística ha de determinar en quina proporció el català i el castellà són vehiculars a l'escola. I assenyala que demanar més castellà a l'escola comporta un "sacrifici important": "Hi ha gent que s'ho pensa", assegura.