Jordi Solé: "El sistema fa aigües per diferents llocs"

El professor de la Universitat de Barcelona Jordi Solé assegura que hi acabarà havent una reforma estructural del sistema energètic i econòmic: "El sistema fa aigües per diferents llocs", argumenta. L'expert en sistemes energètics i complexitat demana un esforç amb les ajudes energètiques i la informació per a les famílies, ja que les que tenen menys poder adquisitiu seran les que sortiran més compromeses a curt termini. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, valora les mesures del pla energètic de Sánchez i ens parla del canvi de paradigma en el sector de l'energia.