Panyella: "El final de Millet ha estat trist, decadent i sol"

El periodista Jordi Panyella recorda la figura de Fèlix Millet com un seductor: "El poder és una gran eina per seduir. La seva manera de fer també ajuda", defensa. L'autor de Fèlix Millet, el gran impostor detalla que el seu final ha estat "trist, decadent i molt sol". En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, diu que l'empresari ha passat els darrers temps amb poques ganes de viure: "El bo i el dolent ja ho havia fet, la trajectòria que li quedava era de càstig", ha dit. Explica que les declaracions públiques de Millet eren una estratègia per defensar a uns altres que no el van correspondre, considerant que el van trair. I estableix un paral·lelisme entre Fèlix Millet i Jordi Pujol.