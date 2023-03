Jordi Nieva-Fenoll: "Borràs anirà a presó si no hi ha indult"

Jordi Nieva Fenoll diu que Laura Borràs anirà a presó si no és indultada després de la seva sentència: "Després de 2 o 3 anys, o hi ha un indult, o no hi ha cap alternativa". El catedràtic de dret penal creu que la sentència té "totes les possibilitats de ser revocada pel Suprem", però no veu recorregut a les acusacions del jutge imparcial. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que la sentència està "molt més fonamentada que qualsevol altra semblant": "Analitza la prova amb un nivell de detall que no és habitual". Però assenyala que la petició d'indult de la sentència de Borràs és quelcom no freqüent. I espera que al JEC no faci res davant la sentència de Borràs, ja que tampoc ho va fer amb el cas Torra.