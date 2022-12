Jordi Nieva-Fenoll: "El TC tornarà a fer la mateixa jugada"

Jordi Nieva-Fenoll creu que el Tribunal Constitucional "tornarà a fer la mateixa jugada" i buscarà la manera de suspendre la proposició de llei que impulsen el PSOE i Unidas Podemos sobre la reforma del tribunal. El catedràtic de dret processal de la UB creu que no hi ha imparcialitat al TC: assenyala la participació en la votació de dos magistrats sobre una reforma que provocava que haguessin de cessar del seu càrrec. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que al CGPJ i al TC es vota per blocs: "M'he resistit molt a dir que la justícia a Espanya no és independent. Fins que no puc negar la realitat", ha dit. Nieva també creu que el que ha passat és "una bestiesa enorme" i destaca que "no és una més, és una de l'alçada d'un campanar".