Jordi Muñoz (CEO): "Hi ha cert desgast al suport a la independència"

El director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Muñoz, explica que els països del sud d'Europa tenen un nivell baix de confiança amb les institucions i la política: "Catalunya no és una excepció, més aviat el contrari". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que la tendència a la insatisfacció política s'ha agreujat en els darrers temps. Explica que el vot ocult a Catalunya és especialment important amb Vox, cosa que no passa a la resta de l'Estat. I creu que hi ha un cert desgast al suport a la independència a Catalunya des de 2019.