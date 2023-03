Jordi Fabregat: "La crisi de Silicon Valley Bank és molt diferent de la del 2008"

Jordi Fabregat, director del màster de finances d'ESADE, creu que el cas de la fallida del Silicon Valley Bank (SVB) és puntual i no es pot generalitzar, assenyalant que estava concentrat en un sector tecnològic. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que la crisi de SVB és molt diferent de la que es va originar l'any 2008: "Aquest banc ha mort d'èxit. Els continuaven sobrant diners i van invertir en deute públic". "On el banc ha posat els diners és molt diferent", afegeix. Explica per què no es pot saber si hi ha una bombolla de les tecnològiques: "2023 és un any molt complicat. Hi ha moltes incògnites", destaca sobre l'evolució dels mercats. I assegura que no hi ha cap risc amb les lletres del tresor, a no ser que hagis de vendre abans del termini.