Joaquim Bosch: "El Suprem haurà de decidir un criteri únic amb la llei"

El magistrat Joaquim Bosch considera que hi ha moltes possibilitats que el Tribunal Suprem acabi unificant en una doctrina única la llei del 'només sí és sí': "L'alt tribunal haurà de decidir un criteri únic". D'altra banda, descarta una nova llei per revertir les rebaixes de penes, perquè "una llei posterior no pot ser retroactiva per perjudicar cap condemnat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que la llei és interpretable i el govern ho hauria pogut preveure. I veu "poc afortunat" el posicionament de Montero en contra els jutges per la llei del 'només sí és sí': "No hi ha un problema de masclisme, és un problema tècnic", ha insistit.