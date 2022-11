Cambra de Comerç: "Les demandes salarials estan exercint moderació"

Joan Ramon Rovira defensa que les demandes salarials estan exercint una moderació modèlica: "Els salaris no estan pujant ni molt menys com el que puja la inflació", sosté el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. El responsable que la política del BCE intenta evitar que la pujada de la inflació es converteixi en un espiral preu-salari. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que "estem molt lluny d'una recessió com la del 2009". I confia que cap al segon semestre de 2023 o cap al 2024 podríem veure una represa del ritme d'activitat d'abans de la pujada de la inflació.