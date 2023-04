Les pantalles guanyen terreny a les drogues com a addicció dels joves

Les pantalles guanyen cada vegada més terreny a les drogues com a causa principal d'addicció entre els joves: 1 de cada 5 adolescents atesos per Projecte Home a Catalunya pateix aquesta afectació. Joan Mercader, terapeuta del programa Joves de l'organització, destaca que aquesta tendència a l'alça no és nova, sinó que l'augment gradual s'ha notat des del 2014. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix que és ja el seu segon motiu de demanda, per sobre l'alcohol, només per darrere de l'addicció al cànnabis, que sempre ha estat al capdavant en els darrers anys. L'expert detalla com combatre l'addicció a les pantalles dels joves: "Més enllà del temps d'exposició, la clau seria què deixen de fer", ha dit. I destaca que els joves addictes a les pantalles no s'adonen de la problemàtica: "És molt important la prevenció, per detectar els senyals d'alarma".