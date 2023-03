Ajudar a morir: "Va ser un xoc, no ho esperàvem"

El TC ha avalat per 9 vots a 2 la llei de l'eutanàsia perquè la Constitució permet decidir lliurement quan i com morir. Joan Alquézar ens explica que l'any 2010 va ajudar a morir el seu sogre a Suïssa. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, admet que "va ser un xoc" perquè no esperaven la decisió. El membre de l'Associació Dret a Morir Dignament detalla que van decidir donar-li suport, per bé que també van intentar convèncer que no ho fes. Alquézar detalla com va ajudar a morir el seu sogre l'any 2010: "Vam fer unes mini vacances. Fins a l'últim moment podia haver dit que no. Però va dir que volia marxar ja".