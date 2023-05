Javier Ibars: "No hi ha bloqueig en la negociació col·lectiva"

Javier Ibars, director Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball, defensa que els convenis col·lectius s'estan negociant a bon ritme: "No hi ha cap mena de bloqueig en la negociació col·lectiva", ha assegurat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que la "realitat" del teixit productiu és "molt diferent" als beneficis empresarials que parlen els sindicats. Avança que l'Acord Interprofessional de Catalunya ja contempla un increment dels salaris baixos: "Esperem tancar-lo en les pròximes setmanes". I veuria com "una equivocació" una reducció de jornada generalitzada perquè "cada sector és molt diferent".