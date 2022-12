Jaume Sellarès: "La jubilació activa és un pegat"

Jaume Sellarès, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), veu com "un pegat" la jubilació activa de professionals de la sanitat, ja que "la situació de manca de professionals no és nova". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana canvis en l'organització sanitària: "Potser ens trobarem que podem ajudar el nombre de professionals". Reclama que no ens quedem només que calen més recursos al sector sanitari: demana acompanyar-ho de canvis profunds. Celebra les declaracions del conseller de Salut reconeixent que cal treure càrrega burocràtica als metges: "Que s'animi a fer-ho aviat. No costen diners i són fàcils". I creu que hi ha temps per negociar i evitar la vaga de metges: "Una vaga no ajuda en cap cas a ningú".