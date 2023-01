Com fer un bon ús dels videojocs?

Ivan Bonilla, professor de Psicologia de la UAB, explica en quin punt una afició com jugar a videojocs es pot convertir en una addicció: quan comencen a distorsionar el nostre dia a dia. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla com els pares poden gestionar un ús equilibrat dels videojocs en els seus fills: aposta per estructurar un horari i evitar l'efecte rebot. I defensa que s'haurien de regular les caixes botí dels videojocs i ser prohibides als menors perquè "és la porta cap a les apostes". D'altra banda, en Sergi Molera ens explica que es quadrupliquen les consultes per l'ús excessiu dels videojocs, segons les dades preocupants de l'Hospital Universitari Bellvitge.