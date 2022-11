Isabel Pons: "Els diners entren nets a les entitats financeres"

El Congrés dels Diputats debat una proposició de llei per un impost a les energètiques, caixes i bancs. En parlem amb Isabel Pons, coordinadora d'AICEC-ADICAE de Catalunya, que celebra la mesura. La responsable demana que els diners es reverteixen en els consumidors i defensa que el sector financer ajudi a la ciutadania en una crisi que a ells no els genera costos: "No tenen costos com poden tenir empreses. Els diners els hi entren nets". En una entrevista Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix que la gent tingui a mà els contractes per comparar si es nota l'augment de comissions al sector financer. Defensa que l'estat hauria de regular les hipoteques: "El codi de bones pràctiques pot ser una fórmula". I reivindica el dret de demanar condicions a diversos bancs per un préstec hipotecari: "Hem de pensar amb un préstec com pensem quan anem a comprar-nos els pantalons".