Falten obradors que facin mones per a infants celíacs

La portaveu Associació Celíacs de Catalunya, Irene Puig, ens parla de la campanya perquè hi hagi més mones de Pasqua per als infants celíacs: Cap infant celíac sense mona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que hi ha 50 obradors acreditats en aquest sentit i que només 34 van oferir mones, pel total de 100.000 nens celíacs, el que és una xifra insuficient. Recorda que, si no estan acreditats, no es pot garantir la cuina sense gluten, per la qual cosa els anima a fer-ho. I assenyala que la malaltia els pot fer sentir aïllats socialment, especialment als nens