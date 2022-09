Imma Viudes: "Se'ns ha devaluat. Ens hem sentit abandonats"

Imma Viudes critica la falta de suport que han tingut els cossos de seguretat, també per part del Parlament. "Se'ns ha devaluat. Ens hem sentit abandonats pel Parlament", lamenta la portaveu del sindicat dels Mossos SAP-Fepol. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que el debat parlamentari només se centra en l'ordre públic i demana debatre sobre altres models. Assegura que els fets d'aquesta "setmana negra", amb diverses morts violentes, no suposen un "canvi estructural", ja que "les xifres no indiquen que hi hagi un repunt de violència". I diu que hi ha més armes al carrer, més barates i més accessibles: assenyala el narcotràfic com a causa.