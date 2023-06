Guillem Balagué: "Messi volia tornar, però no es donen les condicions"

El periodista Guillem Balagué destaca que el Barça no està fent prou perquè torni Leo Messi, ja que "no ha presentat cap oferta formal". L'autor del llibre Messi destaca que el futbolista ho va passar "fatal" en no poder renovar amb FC Barcelona: "Ho considera un trauma. No vol passar per aquí", sosté. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que vol tornar, però "no es donen les condicions" i ara haurà d'escollir entre les dues ofertes interessants sobre la taula. En la tertúlia amb Pitu Abril, Carme Barceló i Albert Font, sosté que l'objectiu de l'argentí és continuar a Europa per "triomfar" a la Copa Amèrica. I espera que el City s'emporti la Champions: "És el millor equip del món. No és fàcil guanyar quan estàs obrint camí nou".