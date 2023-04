Boye confia que Llarena suspengui el procediment contra Ponsatí

Gonzalo Boye confia que el jutge Pablo Llarena "respecti la legalitat europea" i suspengui el procediment contra Clara Ponsatí: "Ha de demanar un suplicatori. Veurem si és el jutge predeterminat per llei". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Ponsatí té "perfectament" assumit que la poden tornar a detenir: "Ha decidit enfrontar el procediment amb la valentia que sempre l'ha caracteritzat". L'advocat de l'eurodiputada explica que estan estudiant les mesures contra la que detenció de Ponsatí que consideren il·legal: "A diferència d'altres, nosaltres acostumem a estudiar bé els casos". I no descarta una nova ordre de detenció: "Amb la llei a la mà, la descarto. Mirant què ha passat en aquest procediment, no descarto res".

Sobre el cas de Carles Puigdemont, insisteix que Llarena s'hauria d'"abstenir" dels procediments perquè no és el jutge preestablert per la llei: "Amb Puigdemont haurem d'esperar la sentència del TGUE", ha detallat. I explica que el cas de Laura Borràs seguirà el camí cap a Estrasburg: "A la JEC no els agradaran les nostres al·legacions, a nosaltres no ens agradarà la seva resolució"