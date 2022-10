Gerardo Pisarello: "No hem cedit amb l'habitatge, hem pressionat"

Gerardo Pisarello demana un "acord immediat" per la llei pel dret a l'habitatge i assegura que segueixen pressionant. "No hem cedit, hem pressionat", diu el secretari primer de la Mesa del Congrés, després de l'acord pels Pressupostos Generals de l'Estat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu l'augment de despesa en Defensa dels PGE com "la notícia dolenta dins d'una notícia molt bona". Reivindica que la crida a la mobilització de Yolanda Díaz no és contra el govern espanyol. I creu que Catalunya necessita un gir per millorar les polítiques socials, més enllà del que decideixi Junts en la seva consulta.