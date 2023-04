Gerard Quintana i la Creu de Sant Jordi per Sopa de Cabra

Els Sopa de Cabra acaben d'estar reconeguts amb la Creu de Sant Jordi 2023 per la Generalitat de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el seu vocalista Gerard Quintana revela com va guardar el secret que eren guardonats fins que es va fer oficial: "No li vaig dir ni a la meva mare. Quan li vaig dir, va riure". El músic reivindica la música i el paper que juga en el concepte de país: "Cada any surten un munt de gent amb una excel·lència brutal". El també escriptor lamenta que molts artistes marxen fora a causa de la "poca indústria" musical catalana: "Coneixem més als concursants d'Eufòria d'alguns músics amb gires internacionals arreu".