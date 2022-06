El Congrés ha tirat endavant una proposició de llei per abolir la prostitució. "La llei multa als proxenetes i a qui compra sexe, i protegeix a les prostitutes", diu Gemma Lienas. L'escriptora, autora del llibre Vull ser puta, ens parla d'aquest canvi i ens explica clarament les diferències entre la prohibició i l'abolició de la prostitució. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix sobre els problemes que pot comportar la regulació de la prostitució:"La regulació no afavoreix la vida de les dones. La vida de les dones no ha canviat". Lienas explica que la gran majoria de prostitutes són de tracte, és a dir que no són voluntàries. I destaca que la prostitució ha canviat molt en els darrers anys: "S'ha convertit en un negoci mundial que mou milers de milions d'euros".