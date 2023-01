Mena: "Sense pressupost no es pot fer política"

Francesc Xavier Mena destaca la importància fonamental de tenir pressupostos vigents per a qualsevol govern: "Sense pressupost no es pot fer política" de cap mena, no només econòmica, ha destacat. L'economista d'ESADE explica que un govern està "lligat de peus i mans" si es prorroguen pressupostos amb els crèdits inicials, per la qual cosa es fa un decret de pròrroga pressupostària. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que el Govern no pot tirar endavant sense pressupostos si no té la majoria parlamentària suficient: "És un ànec coix. Acaba obligat a convocar eleccions". Destaca que som l'única economia d'Europa que no ha recuperat els nivells econòmics preCovid, tot i que "anem en la bona línia, perquè hem crescut un 5,5%". I recorda la seva etapa com a conseller d'Empresa i Ocupació: "Va ser una relació molt personal amb el president Mas. A Brussel·les regia la política d'austeritat".