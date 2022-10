Enric Rius: "Estem pagant per més del que guanyem"

Enric Rius, president de l'Organització d'Autònoms de Catalunya (AUTCAT) ens parla de la davallada d'autònoms: l'ubica precisament a la franja de 25-45 anys, unes edats on precisament hi ha més gent impulsant projectes i emprenent. "Estem pagant per més del que guanyem", assenyala com a una de les culpes d'aquestes dades, a causa de la pressió econòmica. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el responsable demana als polítics demana als polítics que facin la seva feina i no compliquin la vida als autònoms: "Emprendre un negoci es converteix en un viacrucis. No són reivindicacions populistes", ha defensat.