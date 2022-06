Enric Rius, president de l'Organització d'Autònoms de Catalunya (AUTCAT), creu que no s'ha arribat a un bon acord amb el sistema de cotització: "Només s'ha intentat mirar una problemàtica concreta, no hem resolt el problema". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, lamenta que el Ministeri només tracti les cotitzacions, i no també greuges o prestacions: "Per què no podem integrar el règim d'autònoms en el règim general?". Rius també assenyala la incomprensió com a hàndicap davant de l'administració i reclama un millor tracte: "Des de l'administració se'ns tracta més com a súbdits que no com a contribuents".