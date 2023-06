Eduard Xatruch: "Mai hem treballat buscant reconeixements"

Celebrem amb Eduard Xatruch, un dels 3 xefs del Disfrutar, el seu nomenament com a segon millor restaurant del món segons The World's 50 Best Restaurants. "És molt maco que reconeguin la feina. Per Barcelona i Catalunya és molt important", ha dit el reputat cuiner en una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. "Mai hem treballat buscant reconeixements", assegura sobre la filosofia del seu projecte.